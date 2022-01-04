Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik fiyatı!

Bedelli askerlik ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge sonrası belli olmuştu. Buna göre 2021 yılı sonuna kadar bedelli askerlik ücreti için 43 bin 151 lira ödeme yapılması gerekiyordu. Peki, 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmezken memurun alacağı zam oranının belli olması ile 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde bedelli askerlik ücretinin 55 bin 489 lira olarak hesaplanması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

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(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.