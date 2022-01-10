Özgün 2022 bekar, evli, çocuklu AGİ ne kadar?
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2022 bekar, evli, çocuklu AGİ ne kadar?

AGİ'nin (Aile Geçim İndirimi) ne kadar olduğu, asgari ücrete gelen yüzde 50 zammın ardından merak konusu oldu. Asgari ücrete dahil olan AGİ miktarı sorgulanıyor. Yeni yılın ilk zamlı maaşları öncesinde evli, bekar, çocuklu AGİ ücretleri araştırılıyor. Peki, 2022 agi ne kadar? Evli, Bekar, Çocuklu AGİ ücretleri..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 bekar, evli, çocuklu AGİ ne kadar?
AGİ 2022

2022 yılı asgari ücretin belirlenmesinin ardından en çok merak edilen konulardan birisi de Asgari Geçim İndirimi oldu. Asgari ücrete gelen yüzde 50 zam ve asgari ücretteki verginin kaldırılması ile birlikte AGİ asgari ücrete dahil edildi. Peki, bekar, evli ve çocuklu vatandaşlar için AGİ ne kadar olacak?

2022 AGİ NE KADAR?

Bekar 402 TL

Evli eşi çalışmayan 481,5 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL

Evli eşi çalışan 402 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

BAKAN BİLGİN'DEN AGİ AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin tarafından yapılan AGİ açıklamasında şu ifadeler kullanıldı, ''Çok açık bir şekilde basitleştirerek AGİ aslında benzetmek için söylüyorum bir vergi iadesidir. Bir çocukluya, evliye, üç çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi ortadan kaldırdığımız için onu peşin vermiş olduk. Dolayısıyla hiçbir kimse tereddütte olmasın. Vergi almadığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim. 2 bin 825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

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