2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor? BİLSEM sınavı gündemde yer alıyor. Özel yetenekli öğrencilerinin eğitimlerini devlet kurumlarında özel olarak görmesi ve yeteneklerine yönelik eğitim alması için gerçekleşen bu sınava her yıl binlerce öğrenci katılım sağlıyor. Bilim ve sanat merkezleri öğrenci alımı yoğun ilgi görüyor. BİLSEM 2022 sınavı ve başvuruları ne zaman? 1.2.3.4. sınıf BİLSEM takvimi haberimizde..

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