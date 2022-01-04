2022 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM başvuruları ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 Eğitim yılı BİLSEM takvimini yayımladı. 1.2.3.4. sınıfları ilgilendiren BİLSEM 2022 sınavı ve başvuruları ne zaman? İşte BİLSEM sınavına katılım sağlamak isteyen öğrencilerin bilmesi gereken tarihler...
BİLSEM SINAVI 2022 NE ZAMAN?
Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler; 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri, 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.