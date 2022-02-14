2022 DİB MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sınavı için bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan kişiler sınavın yapılacağı gün ile ilgili aramalarını artırdı. Peki, 2022 DİB MBSTS sınavı hangi gün yapılacak? Kaç dakika sürecek?

MBSTS NEDİR?

MBSTS aslında bir kısaltma olarak bilinmektedir. MBSTS kısaltmasının açılımı ise Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olarak yapılmaktadır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönergesinde yer almakta olan MBSTS her yıl bir kere yapılmakta olan bir sınav olarak ifade edilebilir. Din görevlisi olarak çalışan kişilere yönelik yapılmakta olan bir sınavdır. Diyanet işleri başkanlığının sınav takviminde yer almaktadır.

2022 DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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DİB MBSTS SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DİB MBSTS sınavı 2022 yılında aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır:

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

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343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

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660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB MBSTS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

MBSTS, diyanet işleri başkanlığında çalışan kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olarak bilinmektedir. MBSTS; imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenleri tarafından girilen bir sınav olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu sınavın kariyer basamaklarında bir kriter olarak değerlendirildiğini de söylemek mümkündür. Hem kadrolu olarak hem de sözleşmeli olarak çalışan personellerde dahil olmak üzere bu sınava girmek için hak sahibi olur. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girecek olan kişilerin ise başvuru tarihleri arasında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.