2022 DİB MBSTS sınavı ne zaman yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) sınavı için bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan kişiler sınavın yapılacağı gün ile ilgili aramalarını artırdı. Peki, 2022 DİB MBSTS sınavı hangi gün yapılacak? Kaç dakika sürecek?
MBSTS NEDİR?
MBSTS aslında bir kısaltma olarak bilinmektedir. MBSTS kısaltmasının açılımı ise Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı olarak yapılmaktadır. Diyanet işleri başkanlığının sınav yönergesinde yer almakta olan MBSTS her yıl bir kere yapılmakta olan bir sınav olarak ifade edilebilir. Din görevlisi olarak çalışan kişilere yönelik yapılmakta olan bir sınavdır. Diyanet işleri başkanlığının sınav takviminde yer almaktadır.
2022 DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.
DİB MBSTS SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
DİB MBSTS sınavı 2022 yılında aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır:
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ
DİB MBSTS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?
MBSTS, diyanet işleri başkanlığında çalışan kişilere yönelik olarak yapılmakta olan bir sınav olarak bilinmektedir. MBSTS; imam, müezzin ve Kur'an kursu öğretmenleri tarafından girilen bir sınav olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu sınavın kariyer basamaklarında bir kriter olarak değerlendirildiğini de söylemek mümkündür. Hem kadrolu olarak hem de sözleşmeli olarak çalışan personellerde dahil olmak üzere bu sınava girmek için hak sahibi olur. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına girecek olan kişilerin ise başvuru tarihleri arasında başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.