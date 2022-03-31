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Özgün Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?
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Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?

Ramazan ayının gelmesine az bir süre kala müslüman alemi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında fitre geliyor. Diyanet' göre 40 TL olarak belirlenen fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermelidir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Diyanet açıklaması: ​Fitre vermenin şartları nelerdir, kimler fitre vermeli?
​Fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermeli?

Ramazan ayının gelmesine az bir süre kala müslüman alemi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında fitre geliyor. Diyanet' göre 40 TL olarak belirlenen fitre vermenin şartları nelerdir? Kimler fitre vermelidir? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Fitre nedir?

  • Fitre olarak bildiğimiz fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21)

Kimler fitre vermelidir?

Ramazan Bayramı'na kavuşan, temel ihtiyaçlarının ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80,18 gram altın veya bu değerde) mala sahip olan Müslümanlar, kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için fıtır sadakası vermekle yükümlü.

Kişi aynı zamanda, kendisinin ve ergenlik çağına ulaşmamış çocuklarının fitresini vermekle de yükümlü.

Fitre kimlere verilebilir, kimlere verilemez?

  • Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara veriliyor. Fitre ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esas. Aynı zamanda zekât için de aynı kural geçerli.
  • Kişi, annesine, babasına, büyükbabasına, büyükannesine, çocuklarına, torunlarına, eşine, zengine, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa fıtır sadakası veremiyor. Fitreler, bir fakire de verilebilirken birkaç fakire de dağıtılabiliyor. Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalı.

Zengin olmayan akrabalara fitre verilebilir mi?

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine fitre verilebiliyor.

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