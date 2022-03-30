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2022 Diyanet: Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber oruç tutma ve oruç bozman ile ilgili oldukça fazla soru geliyor.

Bazen dayanamayıp orucunu bozanlar olabiliyor. Kaza yerine kefaret gerektiren bu durumda ise orucu isteyerek bozmanın karşılığı ve gerektirdiği hüküm nedir? Bilerek orucu bozmanın kazası ve kefareti nedir? Diyanete göre cevapladığımız haberimiz sizlerle..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Diyanet: Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?
2022 Diyanet: Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

Orucu bilerek bozmak durumunda kalanlar bu durumun cezası ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı sıkça sorulan sorular sayfasında kastan oruç bozma ile ilgili bilinmesi gerekenleri paylaşmıştı. İşte orucunu isteyerek bozanların dikkat edeceği bilgiler…

Kasten oruç bozmanın hükmü nedir?

  • Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Bir orucun bozulduğu gün için tutulur. Yani Ramazan orucunu bozan kişinin 61 gün oruç tutması gerekmektedi. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

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