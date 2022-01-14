2022 doğum parası ne kadar? Doğum yardımı 2022

2022 Ocak ayı itibariyle yapılan yeni zamlarla birlikte ödenmeye başlayacak olan doğum ve süt parasının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edilirken, asgari ücretle çalışan kadının doğum parasının ne kadar olduğu da gündeme geldi.

DOĞUM PARASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum parası; doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edilebiliyor.

2022 DOĞUM PARASI NE KADAR OLDU?

İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk gibi durumlar göz önünde bulundurularak ödenmekte olan doğum parası, her yıl güncellenmiş fiyatlarıyla ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenekten, her doğum yapan T.C Vatandaşı faydalanabilmektedir. 2021 verilerine göre günlük en az 38.15 liraya yükselen doğum parası, günlük olarak hesaplanan miktarlar üzerinde ise en yüksek 286.20 lira şeklindeydi. Çocuk sayısı baz alınarak belirlenen ve değişkenlik gösteren doğum parası, 2021 yılında ilk çocuk için 300 TL idi. Bu ücret ikinci çocuk için 400 TL iken üçüncü çocuk için ise 600 TL idi.

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İlk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk gibi durumlar göz önünde bulundurularak ödenmekte olan doğum parası, her yıl güncellenmiş fiyatlarıyla ödenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan bu ödenekten, her doğum yapan T.C Vatandaşı faydalanabilmektedir. 2021 verilerine göre günlük en az 38.15 liraya yükselen doğum parası, günlük olarak hesaplanan miktarlar üzerinde ise en yüksek 286.20 lira şeklindeydi. Çocuk sayısı baz alınarak belirlenen ve değişkenlik gösteren doğum parası, 2021 yılında ilk çocuk için 300 TL idi. Bu ücret ikinci çocuk için 400 TL iken üçüncü çocuk için ise 600 TL idi.

DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?

Doğum parası alabilmek için öncelikle sigortalının çalışmakta olduğu iş yerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmesi gerekiyor. Doğum parası, doğan bebeğin kimlik bilgileriyle bağlı olunan Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurulması durumunda SGK, kişinin banka hesabına bu bedeli ödemektedir. Doğum yardımı için başvuru Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı’na yapılmaktadır. Bakanlığın belirlemiş olduğu başvuru dilekçeleri titizlikle incelenmekte ve doğum yapan annelere verilmektedir. Dilekçe ve form örnekleri ise Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine ya da kaymakamlıklara iletilmektedir.