Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde birçok yatırımcı ise toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te açıklanacak.
PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.
MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.