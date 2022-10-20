Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. 2022 TCMB toplantı takvimi belli oldu. TCMB toplantı takvimi ile belirlenen tarihlerde görüşen ve karar açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için bir araya geliyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek kararla ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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