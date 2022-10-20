Özgün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. 2022 TCMB toplantı takvimi belli oldu. TCMB toplantı takvimi ile belirlenen tarihlerde görüşen ve karar açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için bir araya geliyor. Ekonomide birçok kalemi etkileyecek kararla ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde, yüzde kaç soruları gündemdeki yerini aldı. Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Ekim ayı TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?
Merkez bankası faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı PPK toplantısıyla birlikte yeni faiz kararını açıklayacak. Faiz kararı öncesinde birçok yatırımcı ise toplantının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 20 Ekim 2022 Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda alınan karar saat 14:00'te açıklanacak.

PİYASALARIN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin 100 baz indirilerek yüzde 11'e çekilmesini bekliyor.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

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