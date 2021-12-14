2022 Emekli maaşı zammı açıklandı mı?

Emekli zammı için geri sayım heyecanı başladı. Emeklilere ocak ayında zam yapılacak. Bu zam oranı enflasyon oranı ve farkına göre belirlenecek. TÜİK tarafından temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyon açıklandı. Bu açıklamalara göre TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Enflasyon farkı ise 7’nin üzerinde. Peki, 2022 emekli maaş zammı belli oldu mu?

2022 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, 3600 Ek Gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini belirtti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

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2022 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve bağlı sendikaların genel başkanları 3600 ek gösterge ve ek göstergeler konusunu asgari ücret belli olduktan hemen sonra gündeme alacaklarının altını çizdi. Yalçın; "Ek zamla ilgili ocak ayının 15ine ilk maaşlara yetişecek şekilde elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız" dedi.