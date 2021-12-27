Özgün 2022 engelli maaşı ne kadar?
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2022 engelli maaşı ne kadar?

Asgari ücret zammı ile birlikte engelli maaşlarında da artış yaşanacak. Engelli maaş desteğinden yararlanan vatandaşların merakla beklediği 2022 yılında engelli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. 2022 engelli maaş zammı netleşti. Peki, 2022 yılında engelli aylığı kaç TL olacak? 2022 engelli maaşı zam miktarı haberimizde..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 engelli maaşı ne kadar?
engelli maaşı 2022

2022 yılına sayılı günler kala memur, emekli ve asgari ücret maaşları gibi, engelli maaşları da ekonomi gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. 2022 Asgari ücret zammının belirlenmesiyle birlikte gözler 2022 engelli maaşı zammına çevrilmişti. 2022 engelli maaş tutarı belli oldu.

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.

ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

ENGELLİ MAAŞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Engelli aylığı hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olduğu ya da aynı tutardan fazla gelir sağlamasının mümkün olmadığı durumlarda bağlanır.

Engel durumuna göre toplam engel oranı % 40 ile % 69 arasında olanlar “engelli”,Engel durumuna göre toplam Engel oranı % 70 ve üzeri oranda olanlar ise “başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli” olarak kabul edilir.

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