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Özgün Türkiye Hac kontenjanı belli oldu mu? Diyanetten açıklama geldi
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Türkiye Hac kontenjanı belli oldu mu? Diyanet'ten açıklama geldi

2022 hac başvuruları için bekleyiş sürerken Diyanet'ten son dakika açıklama geldi. Suudi Arabistan'ın bu yıl kaç kişiyi kabul edeceği merak ediliyordu. Bununla birlikte "Türkiye'den hacca kaç kişinin gidecebileceği" gibi sorular sorgulanıyordu. Diyanet'ten hac kontenjanları ile ilgili açıklama yapıldı. 2022 hac kontenjanları belli oldu mu? Hac kayıtları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Hac kontenjanları açıklandı mı? Diyanetten Hac açıklaması
2022 Hac Kontenjanları Diyanet Açıklaması

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca açıklama yapıldı.

2022 HAC KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Suudi Arabistan’ın bu yıl 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini duyurması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, “Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır.” denildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere Kovid19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsîlî olarak çok azına Hac vazifesini yapabilme izni verilmişti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir.

METAVERSE İLE SANAL HAC KABUL OLUR MU?

Son zamanlarda basında yer alan Metaverse Hac konusu ile ilgili Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan yaptığı açıklamada 'Metaverse hac diye bir şey olamayacağını belirtip, Hac belli zaman ve mekanlarda ifa edilen bir ibadettir.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 'sanal hac olur mu' tartışmalarına açıklık getirerek şunları söyledi: 'Metaverse hac' diye bir şey yok. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın ve ilgili makamların izin vermesi durumunda dini vecibelere uygun şekliyle haccımızı yapacağız. Metaverse ile sanal ortamda Kabe'yi gezeceğiz ama bir ibadet söz konusu olamaz. Mesela Arafat'ın belirlenmiş bir sınırı var. Siz o sınırın dışına çıkamazsınız, Günümüzde müzeler sanal ortamda gezilebiliyorsa, Suudi Arabistan'ın yaptığı bu çalışma da Mekke ve Medine'deki tarihi ve kutsal mekanların tanıtımını amaçlayan dijital bir çalışmadır. Bu tür uygulamalar ile hac veya umre ibadeti ifa edilemez.

Metaverse Nedir?

Metaverse, tüm dijital dünyaların birleştirilmesiyle oluşturulan kolektif bir sanal paylaşım alanıdır, yani içinde tüm dijital dünyaların bulunduğu kurgusal evren de diyebiliriz.

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