Özgün 2022 Hac ve Umre tarihleri belli oldu Hac ve Şevval Ayı umresi gidiş tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

2022 Hac ve Umre tarihleri belli oldu: Hac ve Şevval Ayı umresi gidiş tarihleri!

Hac ve Umre tarihleri Diyanet tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı. "2022 yılında hacca ne zaman gidilecek? 2022 umreye ne zaman gidilecek?" soruları yanıt buldu. İşte 2022 Hac ziyaretleri için ve şevval ayı umresi için gidiş tarihleri...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Hac ve umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? Diyanet açıkladı
2022 hac ve umre ziyaret tarihleri

Hacca ve umreye ne zaman gidilecek? sorusu bir süredir merak ediliyordu. 2 yıldır düzenlenemeyen hac ve umre organizasyonlarını bekleyen adaylar için beklenen haber Diyanet'ten geldi. Bu yıl hacca ve umreye hangi tarihlerde gidileceği açıklandı.

2022 HAC VE UMREYE NE ZAMAN GİDİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı. Toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. 2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı. 2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda alınan diğer kararlar hakkında ise şu açıklama yapıldı:

  • "Umre organizasyonunda otel, oda tercihli 1 ve oda tercihli 2 konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi, umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır. 2022 yılı haccına ilişkin olarak; 2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi, kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının, 25 Nisan- 4 Mayıs arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması, 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi, 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların, talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi, 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi, hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır."

2022 HAC KONTENJANI: KAÇ KİŞİ GİDECEK?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2022 yılı hac kontenjanının 37 bin 770 olduğunu açıkladı.


65 yaş üstü vatandaşlar için Diyanet'ten hac açıklaması geldi: Bu yıl gidemeyecekler!
ÖZGÜN
65 yaş üstü vatandaşlar için Diyanet'ten hac açıklaması geldi: Bu yıl gidemeyecekler!
İki çocuğuyla yardım bekliyor

İki çocuğuyla yardım bekliyor

​Kaza sonrası yatağa bağımlı kalınca eşi terk etti.
Bu sayıya biz de şaşırdık

'Bu sayıya biz de şaşırdık'

En az 300 yıllık: Bin 737 tanesi belgelendi.
Rumeli Hisarındaki Boğazkesen Fetih Mescidinden rahatsız olan tiyatroculardan İmamoğluna çağrı: Mekanımızı geri istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacı açıklaması.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti rozetini taktı.

Çip krizi bunun yanında çerez kalacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe-Kilit ile bataklık kuruyacak.
Sofya Ekspresi yola çıkıyor

Sofya Ekspresi yola çıkıyor

​Bir gecede Avrupa: Bilet fiyatları belli oldu.

​Operasyon bölgesinde 200 ve 300 metre uzunluğunda iki mağara tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.