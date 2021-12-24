2022'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Yeni yılda ikinci el otomobil fiyatları artar mı?

Döviz kurlarındaki düşüşlerden sonra bazı markalar sıfır araçta fiyatları indirdi. Aralık ayında bazı araç modellerinde 100 bin TL'leri geçen artışlar yaşanmıştı. Uzmanlar daha önce 1 milyon 40 bin liraya satılan bir aracın, TL'nin değer kazanmasıyla birlikte, 820 bin lira seviyesine düştüğünü söylüyor. Peki, ikinci el otomobil fiyatları da düşecek mi?

2022 YILINDA İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör temsilcileri 2. el araba fiyatlarının talep nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtiyor. Özellilkle 2022 Mart döneminde araba fiyatlarında ciddi bir artış beklenirken, yeni yılla birlikte sıfır otomobil fiyatlarına yapılacak olası zamların ikinci el araba fiyatlarını da etkileyeceği düşünülüyor.

Otomobil Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.

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Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINI YÜKSELTİYORLAR!

İkinci el araba fiyatlarının yükselmesinde 2. el otomobil ilanlarının yer aldığı e-ticaret sitelerindeki fiyatların da etkili olduğu düşünülüyor. Otomobiller için belirlenen fiyatlar birbiriyle yarışırken, bu durumun özellikle yeni yılda fiyatları iyice yukarı çekmesi bekleniyor.