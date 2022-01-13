Özgün 2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İlave tediye ödeme tarihleri
ÖZGÜN HABERLER

2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İlave tediye ödeme tarihleri

İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, tediye ne zaman yatacak? İlave tediye ödemelerinin yatırılacağı tarih merak ediliyor. 3 taksit olarak ödenen ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti, geçtiğimiz yıl ocak ayında ödenmişti. 2022 ilave tediye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak kazandı. Peki, ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 ilave tediye ödemeleri ne zaman yatırılacak? İlave tediye ödeme tarihleri
tediye

Yeni yılın başlangıcıyla birlikte bu yılki ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak, tediye ne zaman yatacak diye merak ediliyor. İşte kamu işçilerinin aklındaki soruların yanıtı ile 2022 tediye tarihleri ve ücretleri…

2022 İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.

2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Biri çocuk 2 kişi yaralandı

​Bağdat'ta füzeli terör saldırısı.
Galatasaraya veda etti: Son

Galatasaray'a veda etti: "Son"

​Fatih Terim'in paylaşımı geceye damga vurdu.
Halk TVde AK Partiye açılan kapatma davası savunuldu: Para cezasıyla kurtuldular

Taraftarlarına veda etti

Taraftarlarına veda etti

​Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını duyurdu.

​Türkiye'nin 13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı
Ekonomi

ABD tarihinde ilk: İşsizlik maaşı başvuruları rekor kırdı

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak aylarının ilk haftasında ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 230 bine çıktığını açıkladı. Beklentilerin aksine bir artış görüldüğünün vurgulandığı duyuruda, geçen haftaya oranla başvuru sayısının 23 bin kişi arttığı ifade edildi.
İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare
Gündem

İYİ Parti ve HDP’den Meclis’te yan yana ilk kare

HDP, CHP ve İYİ Parti'li vekiller, terör bağlantılarıyla gündemden düşmeyen Tabipler Birliği'nin Başkanı Şebnem Korur Fincancı öncülüğünde TBMM'de bir araya geldi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen toplantıda, İYİ Parti'liler ve HDP'liler Meclis'te ilk kez yan yana poz verdi.
Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez
Gündem

Bakan Pakdemirli'den HDP vekilinin teröristle fotoğrafına sessiz kalan muhalefete: Yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP vekili Semra Güzel'e tepki gösterdi. HDP'nin sırtını PKK'ya, Millet İttifakı'nın ise HDP'ye dayadığını ifade eden Pakdemirli, "O kadar fotoğraf var ortada, hangisinden ses çıktı? Susarak, onaylıyorlar. Susmak bir tercihtir. Yani safımız da tercihimiz de belli diyorlar. Yeter ki Erdoğan gitsin, biz PKK ile ihanet ilişkisine de gireriz, gönül ilişkisine de diyorlar. İhanet ilişkisi-gönül ilişkisi hiç fark etmez; yılan derisini değiştirir ama huyunu değiştirmez." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.