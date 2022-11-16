Kasım ayı Merkez Bankası kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası geçtiğimiz ay faizi 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirmişti. Cumhurbaşkanı, yüzde 83'ü aşan resmi enflasyona rağmen yıl sonuna kadar faizin tek haneye indirilmesi talimatı vermişti. Kasım ayı faiz oranı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi.

KASIM AYI MERKEZ BANKASI FAZİ KARARI AÇIKLANDI MI?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Faiz kararı aynı gün saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirdi.

Kararın ardından yapılan PPK açıklamasında “Kurul, politika faizinin 150 baz puan düşürülmesine karar vermiştir. Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır” denildi ve kasım toplantısında da indirim kararı aldıktan sonra faizde frene basma mesajı verdi.

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Kararın hemen sonrasında dolar/TL 18,60 civarında, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1 artıda yatay seyrediyor.

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