KPSS alan bilgisi soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı

2022 Alan Bilgisi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 25 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevap anahtarı ile ilgili gelecek resmi açıklamayı beklemeye başlamıştı. ÖSYM'den 2022 KPSS KPSS alan bilgisi sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı ile ilgili açıklama beklenirken KPSS 2022 soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM KPSS 2022 soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı.

ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi birinci ve ikinci oturumu dün düzenlenmişti. KPSS alan bilgisi 1. Oturumu olan (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2.oturumu olan (Hukuk, İktisat, Maliye) bugün gerçekleştirildi.

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KPSS alan bilgisi sınavı 3. oturumu saat kaçta?

Ertelenen sınavlar arasındaki KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu bugün saat 10.15'te başladı. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.

2022 KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?

KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor. KPSS 2022 soru ve cevap anahtarı için tıklayın

KPSS alan bilgisi sınavında kaç soru soruluyor?

Sınavda her alandan 40 soru sorulmaktadır ve her alan için toplamda 50 dakika süre verilmektedir.

İstatistik sınavına katılacakların sınav süresi 60 dakikadır.

24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu(İşletme, Muhasebe, İstatistik) için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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