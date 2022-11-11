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2022 KPSS-Ön Lisans Branş Bazında Sıralamaları belli oldu

KPSS-Ön Lisans Branş Bazında Sıralamaları belli oldu. 9 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçları 3 Kasım'da açıklanmıştı. KPSS önlisans sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci merak kazandı. ÖSYM 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaların açıklandığını duyurdu. İşte KPSS önlisans branş sıralamaları görüntüleme ekranı!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 KPSS önlisans branş sıralaması görüntüleme!
KPSS önlisans branş sıralaması

ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 KPSS önlisans branş sıralamaları açıklandı. KPSS branş sıralaması ile kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumunu öğrenmiş oluyor.

KPSS 2022 ÖNLİSANS BRANŞ SIRALAMASI BELLİ OLDU

KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından, branş sıralaması için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrilmişti.

KPSS önlisans branş sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM'nin açıklamasında, "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir." ifadelerine yer verildi.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama İçin Tıklayınız

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS önlisans sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfası üzerinden TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile veya ÖSYM'nin e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifreleri ve TC Kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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