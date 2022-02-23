Özgün 2022 Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi ibadetler yapılır?
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2022 Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi ibadetler yapılır?

Yükselme anlamına gelen Miraç, Hz. peygamberimizin semaya çıktığı gündür. Peki müslümanlar için özel anlam ve önemi olan Miraç kandilinin tarihi nedir ve hangi ibadetleri yapmalıyız? İşte bütün cevapları içerisinde barındıran haberimiz...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 ​Miraç kandili ne zaman? Miraç kandili hangi ibadetler yapılır?
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Şubat ayının gelmesiyle beraber insanların en çok merak ettiği ve son zamanların gündemi olan Miraç kandili ile ilgili olan her şeyi sizler için hazırladık.

Miraç kandilinin önemi nedir?

Sevgili peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam önderliğinde semaya yükseldiği, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa'yı ziyaret ettiği gün Miraç kandilinin olduğu gündür

Miraç kandilinin önemi.
Miraç kandilinin önemi.

2022 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamasına göre Miraç kandili 2022 yılında şubat ayının 27'si pazar gününe tekabul ediyor.

Miraç günü ne oldu?

Hz. Muhammed'in gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen katır üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüştür. Hz. peygamber, Burak'ı Beytül Makdis'in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa gitmiş ve sonrasında Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiştir. Daha sonra İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle görüştüğü rivayet edilmiştir. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe doğru yükselmiştir. Bundan dolayı bugünün adı yükselme manasına gelen 'Miraç' anlamındadır.

Miraç kandili ne zaman?
Miraç kandili ne zaman?

Miraç kandili hangi ibadetler yapılır?

  • Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi için “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurmuştur.

Tevbet etmek ve geceyi dua ederek geçirmek oldukça önemlidir.

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