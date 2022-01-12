Özel okul fiyatları 2022: TED, Bahçeşehir, Enka, Doğa Koleji ücretleri

Türkiye'de bulunan özel okulların zammına ilişkin detaylar belli oldu. 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle özel okullara yapılacak zam oranı da ortaya çıktı. "2022 Özel okul fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları binlerce velinin gündeminde yer alıyor. İşte 2022 özel okul fiyatları zammına ilişkin son gelişmeler…

KOLEJ FİYATLARI 2022 NE KADAR?

Bir milyon aileyi ilgilendiren özel okullardaki zamlara ilişkin olarak yeni tarife belirlendi. Tarifeye göre azami olarak yüzde 36.73 oranında zam yapılabilecek.

Türkiye'de bulunan özel okulların zammına ilişkin detaylar belli oldu. Formül gereği 2021 yılı ÜFE ve TÜFE'nin ortalaması toplanıp ikiye bölünüp sonrasında da 5 puan eklenmesiyle ortaya çıkan rakam Zam olarak fiyatlara yansıyacak.

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CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında formüle göre hesabını yaptı. Böylece ortaya çıkan rakam yüzde 36,73 oldu.

Türkeş'in açıklamaları şöyle:

"Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanlığı dur dedi. Zam tartışmalarına son nokta konuldu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyon aileyi ilgilendiriyor. Özel okullarda üst ücret artışı değerlendiriliyor. Eğitim ücreti bir önceki yıla göre ilan edilen eğitim ücretine yani 2022 yılı için 2021 yılının ÜFE ve TÜFE ortalamaları toplanarak 2'ye bölünmesiyle elde edilen rakama en fazla 5 puan daha ilave edilerek belirleniyor."

2022 Kolej fiyatları

İşte 2022 özel okul ücretlerinin belirlenmesinin ardından bazı özel okulların ücretleri;

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Bahçeşehir Koleji Fiyatları 2022

Bahçeşehir Koleji özel okul ücretleri anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitim ücreti, kitap fiyatları, yemek ücreti ve genel gider başlıkları adı altında duyuruluyor. Bahçeşehir Koleji'nde anaokulu ücretleri 6 bin ila 30 bin TL , İlkokul fiyatları 17 bin ila 47 bin TL, Ortaokul 17 bin ila 47 bin 500 TL, lise ise 19 bin ila 63 bin TL arasında değişmektedir. Fiyatlar eğitim alınan il, ilçe ve eğitim standartlarına göre farklılık gösterebilir.

Enka Okul Ücretleri 2022

Enka okulları İstanbul, Adapazarı ve Kocaeli'nde hizmet vermektedir. Okul öncesi eğitim kurumları (ana okulu, ana sınıfı) gibi kademelere kayıt ücreti 83 bin TL'den başlarken ortaokul ile lise öğrencileri için bu miktar 75 bin TL ile 90 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında yeni kayıt ücretleri duyurulacaktır.

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TED İstanbul Koleji Fiyatları 2022

2021-2022 eğitim öğretim yılında TED İstanbul koleji, Anaokulu için 55 bin 250 TL, İlkokul 1,2,3,4. sınıflar için 67 bin 450 TL, Ortaokul 5,6,7 ve 8'nci sınıflar için 69 bin 600 TL, lise hazırlık, 9,10,11 ve 12'nci sınıflar için ise 73 bin 400 TL'dir. Yemek ücretleri yukarıda belirtilen rakamlara dahil değilken fiyat listesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı için güncellenecektir.

Doğa Koleji Ücretleri 2022

Doğa Koleji, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, İzmit ve Adana olmak üzere 7 ilde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Özel okul ücretleri eğitim alınan kampüse göre değişkenlik gösterirken Anaokulu için en düşüknücret 23 bin TL ile 55 bin TL arasında belirlenmiş. İlkokul öğrencilerinden ise bu ücretler en düşük 33 bin TL ile 59 bin TL arasında. Eğitim alınan kademe arttıkça ücretlerde benzer şekilde yükselirken ortaokul öğrencileri için 37 bin TL ile 65 bin TL arasında fiyat talep ediliyor. Lise 9,10,11 ve 12'nci sınıflar için kayıt olma ücreti 40 bin TL ile 62 bin TL arasında değişiyor