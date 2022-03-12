2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?

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Bakan Koca duyurdu: Sağlıkta şiddet ve malpraktiste düzenleme yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 14 Mart Tıp Bayramı için düzenlenen programda konuştu. Bakan Koca, tıp eğitimi tercihindeki en küçük şüphenin bile kendisini derinden üzdüğünü söyleyerek, "Bilin ki, altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Ve yine, bilin ki, altın ve elmas kıymet ve kabiliyetinde olanlar, bu kıymet ve kabiliyette olmayanlarla değişilmez. Devletimizin sizler için en iyisini yapmaya çalıştığını ve bunun yakın olduğunu bilin" ifadelerini kullandı. Bakan, sağlıkta şiddet ve malpraktiste yeni hukuki düzenleme yapılacağını da açıkladı.