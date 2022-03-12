Özgün 2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?
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2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?

YDS 2022 sınavı için 8 Mart'ta yapılan geç başvuruların ardından gözler sınav tarihine çevrildi. YDS sınavına başvuru yapan adaylar sınav hazırlıklarını sürdürürken 2022 YDS sınav tarihini de sorguluyor. ÖSYM tarafından gerçekleşen YDS 2022 sınav tarihi belli olmuştu. Peki, 2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 YDS sınavı ne zaman?
yds

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) geç başvuru işlemleri 8 Mart'ta gerçekleştirildi. 2022-YDS/1 sınav tarihi ne zaman?

2022-YDS/1 NE ZAMAN?

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

  • ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YDS'ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."

YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

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