2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) geç başvuru işlemleri 8 Mart'ta gerçekleştirildi. 2022-YDS/1 sınav tarihi ne zaman?
2022-YDS/1 NE ZAMAN?
YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YDS'ye ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: "YDS artık 81 ilde uygulanacak. Adaylarımızın sınavlara erişimini kolaylaştırmak için sınav merkezi sayısını artırıyoruz.Bu yıla kadar 41 ilde 47 sınav merkezinde uyguladığımız YDS'yi bu yıldan itibaren 81 ilde 87 sınav merkezinde gerçekleştireceğiz. Adaylarımıza hayırlı olsun."
YDS 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.