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YKS 2022 Sonuçları Ne zaman Açıklanacak?

YKS kılavuzu yayımlandı. 2022 YKS sınavına girecek adayların merak ettiği tüm soruların yanıtını içere n2022 YKS kılavuzuna göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, üniversite öğrencisi adayları YKS sınav sonucunu hangi tarihte öğrenecek? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2022 Sonuçları Ne zaman Açıklanacak?
yks

ÖSYM öğrencilerin merakla beklediği 2022-YKS başvuru kılavuzunu paylaşıldı. Buna göre YKS başvuruları 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında yapılacak. Adaylar YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de YKS kılavızının yayımlanması ile öğrendi.

2022 YKS SINAVI NE ZAMAN?

2022-YKS 1. Oturum (TYT) 18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 2. Oturum (AYT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022-YKS 3. Oturum (YDT) 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak.

2022 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

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