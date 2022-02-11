YKS 2022 Sonuçları Ne zaman Açıklanacak? YKS kılavuzu yayımlandı. 2022 YKS sınavına girecek adayların merak ettiği tüm soruların yanıtını içere n2022 YKS kılavuzuna göre YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, üniversite öğrencisi adayları YKS sınav sonucunu hangi tarihte öğrenecek? YKS 2022 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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