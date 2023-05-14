Aksaray Seçim Sonuçları
2023 Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Aksaray İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Aksaray İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Aksaray AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Aksaray AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Aksaray İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Aksaray Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ AKSARAY MİLETVEKİLİ ADAYLARI
1.CENGİZ AYDOĞDU
2.HÜSEYİN ALTINSOY
3.SEVİNÇ KASAL
4.SİNAN ÖZKAN
MHP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.RAMAZAN KAŞLI
2.MUSTAFA ZAVLAK
3.ÇİĞDEM ER
4.FATİH DOĞAN
İYİ PARTİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.TURAN YALDIR
2.ALİ ABBAS ERTÜRK
3.NACİYE AKKUŞ TÜRK
4.GÜRSEL KESKİN
YENİDEN REFAH PARTİSİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.KAZIM SERKAN ŞİMŞEK
2.MUHAMMED TOPAÇ
3.MUSTAFA SELVİ
4.BUHARİ MÜSLİM YETİK
BBP AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.ÜNAL BACIK
2.BAYRAM AKKAŞ
3.HÜSEYİN İŞERİ
4.VOLKAN ÇALI
Aksaray Hakkında
MS. 1. yüzyılda havari Aziz Paul ve müridleri tarafından Anadolu'da yayılmaya başlayan Hıristiyanlık çok tanrılı Roma taraftarlarının büyük tepkisine neden olduğundan, ilk Hıristiyanlar korunmak amacıyla bu yöreye gelmişlerdir.
1142 yılında Selçuklu egemenliğine giren, 1923 yılında il olan Aksaray, 1933 yılında Niğde iline bağlı ilçe, 1989 yılında ise tekrar il olmuştur.