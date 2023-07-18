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ÖSYM ALES/2 geç başvuru tarihi ile başvuru ücreti belli oldu

ALES geç başvuru tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. ÖSYM ALES/2 geç başvuru işlemleri açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Buna göre ALES geç başvuruları 19 Temmuz'da yapılabilecek. Peki ALES geç başvuru ücreti ne kadar? ALES ücretleri nereye, hangi bankaya yatacak? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

13:37 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
ALES geç başvuru ücreti ne kadar 2023?

ALES geç başvuru ücreti ne kadar 2023?

Her sene üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. ALES başvurusunu zamanında yapamayanlar için geç başvuru süreci başlıyor.

ÖSYM ALES/2 geç başvurular ne zaman yapılacak?

ÖSYM ALES/2 geç başvuru işlemleri açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Buna göre ALES geç başvuruları 19 Temmuz'da yapılabilecek.

2023 ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre 260,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. oturumu 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ALES sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikincisi ağustos ayında düzenlenecek. Başvuru yapacak olan adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. Peki, ALES başvuru ücreti nasıl, hangi bankaya yatırılır?

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
  • ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

YKS net sayısına göre puan hesaplama
YKS net sayısına göre puan hesaplama

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'de yabancı dil alanından sınava girenler, net sayılarına göre puan hesaplamayı araştırıyor. YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı. Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Bu haberimizde YKS net puan hesaplamaya ilişkin bilgiler vereceğiz. ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YDT puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken TYT'nin ağırlığı ise %60'tır. Peki 2023 YDT yabancı dil sınavı kaç net kaç puan? sorularının cevabını haberimizde sizler için derledik. Peki net sayısı nasıl hesaplanır? İşte YKS (TYT-AYT-YDT) Puan Hesaplama ve Sıralama.

#ALES
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2 saat önce
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