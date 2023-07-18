Her sene üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular 10 Temmuz'da sona erdi. ALES başvurusunu zamanında yapamayanlar için geç başvuru süreci başlıyor.

ÖSYM ALES/2 geç başvurular ne zaman yapılacak?

ÖSYM ALES/2 geç başvuru işlemleri açıklanan tarihte gerçekleştirilecek. Buna göre ALES geç başvuruları 19 Temmuz'da yapılabilecek.

2023 ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru ücretleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin paylaştığı bilgilere göre 260,00 TL olarak açıklandı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2. oturumu 20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

ALES sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?

Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının ikincisi ağustos ayında düzenlenecek. Başvuru yapacak olan adayların sınav ücretini de yatırmaları gerekiyor. Peki, ALES başvuru ücreti nasıl, hangi bankaya yatırılır?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, internet bankacılığı ve mobil bankacılık

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.