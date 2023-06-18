YKS puanı hesaplama
YDT puan hesaplama, ÖSYM tarafından Yabancı Dil Testi sınavına katılım sağlayan adayların odaklandığı konular arasında. YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev aldı.
Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 9 bin 528 engelli aday da yer aldı. Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.
2023 YDT sınav süresi kaç dakika?
Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak. Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.
YKS Puan Hesaplama
YKS puan ve sıralama hesaplama, ÖSYM tarafından belirlenen bir formül doğrultusunda yapılır. Bu formülde sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı testin puanları kullanılır. Ayrıca sınava giren öğrencilerin tercih ettikleri programlar da hesaplama sürecinde dikkate alınır. YKS puan ve sıralama hesaplama sonucunda öğrencilerin puanlarına ve sıralamalarına göre tercih edebilecekleri üniversite ve bölümler belirlenir. Bu nedenle YKS puan ve sıralama hesaplama, üniversite tercih sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir.
YKS Puan ve Sıralama Hesaplama Nedir?
YKS puan ve sıralama hesaplama, yukarıda sunulan hesaplama motoru ile kolayca yapılabilir. YKS puan ve sıralama hesaplamak için geliştirilen araçlar ÖSYM’nin sınav sonuç katsayıları baz alınarak hazırlanmıştır. Puan hesaplama, sınava giren adayların ilgili sınav kitapçıklarında yaptıkları doğru yanlış sayıları sayesinde gerçekleştirilmektedir.
YKS, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Temel Yeterlilik Testi (TYT), YKS’nin ilk aşamasıdır. TYT’de 40 adet Türkçe, 40 adet Matematik, 20 adet Sosyal Bilimler ve 20 adet Fen Bilimleri sorusu bulunmaktadır. YKS’nin ikinci aşaması olan AYT’de ise 40 soru Matematik, 40 soru Edebiyat, 40 soru Fen Bilimleri, 40 soru Sosyal Bilimler sorusu yer almaktadır. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda eşit ağırlık öğrencileri AYT’de Edebiyat, Matematik ve Sosyal Bilimler Testi çözmek zorundadırlar. Sayısal öğrencilerinin ise Matematik ve Fen Bilimleri testlerini çözmeleri gerekmektedir.
TYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?
TYT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk aşamasıdır. TYT’nin açılımı Temel Yeterlilik Testi’dir. Temel Yeterlilik Testi’nde Türkçe ve Matematik 40 soru, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri 20 sorudan oluşmaktadır. TYT’de Türkçe ve Matematik derslerinin sorularının katsayısı 3.1 ve 3.5’tir. TYT’de Sosyal ve Fen Bilimleri test sorularının katsayısı ise yaklaşık olarak 3’tür.
AYT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?
AYT puan hesaplama, puan hesaplama motoru sayesinde kolayca saptanmaktadır. AYT puan hesaplama sayesinde öğrenciler ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanmadan önce kendi sınav sonuçlarını öğrenebilirler.
YDT Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?
YDT, dil öğrencilerinin üniversite puanı hesaplatmak için girmek zorunda oldukları bir sınavdır. YDT’nin açılımı Yabancı Dil Testi’dir. YDT’de Almanca, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dil soruları bulunmaktadır. Yabancı Dil Testi’ne giren her aday tüm yabancı dil sorularını çözmek zorunda değildir. Sınava giren kişi YDT puan hesaplaması yapmak için eğitim gördüğü yabancı dile uygun testi çözmelidir.
Net Hesaplama Nasıl Yapılır?
Sıralama Hesaplama Nasıl Yapılır?
Üniversite Puanı Hesaplama Nasıl Yapılır?
ÖSYM YKS Dil puanının hesaplanması
Tercih yaparken kullanacağınız YKS Dil puanının hesaplanması ÖSYM'nin yayınladığı 2022 YKS Kılavuzu'na göre şu şekildedir:
- YKS DİL Puanı = %40 TYT + %60 YDT
Yerleştirme puanınız hesaplanırken YKS puanınıza Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) eklenir. OBP hesaplanırken, 50-100 arasında olan diploma notunuz 0,6 ile çarpılır. Böylece en düşük diploma notu olan 50 için OBP 30, en yüksek diploma notu için ise 60 puan olur.
Diploma notu 75 olan birinin YDT net ve ham puan hesaplaması
- YDT NET SAYISI: 20
- YDT HAM PUAN: 160
- YDT NET SAYISI: 30
- YDT HAM PUAN: 190
- YDT NET SAYISI: 40
- YDT HAM PUAN: 220
- YDT NET SAYISI: 50
- YDT HAM PUAN: 250
- YDT NET SAYISI: 60
- YDT HAM PUAN: 280
- YDT NET SAYISI: 70
- YDT HAM PUAN: 310