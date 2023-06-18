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2023 AYT soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: 2023 Alan Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları

AYT soru ve cevapları Alan Yeterlilik Testleri sınavına katılım sağlayanların gündeminde. YKS'de ikinci oturum olan AYT bugün saat 10.15'te başladı. AYT sınavı 180 dakika sürecek. YKS sınav bitiş saati sonrası AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 soruları 2023, AYT Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik ve Fen Bilimleri Testi soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir!' sorgulamaları yapılmakta. İşte ÖSYM YKS AYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF indir ekranı.

11:38 . 18/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM AYT soru ve cevapları

ÖSYM AYT soru ve cevapları

Üniversiteye giriş sınavlarının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. 2 buçuk milyondan fazla öğrencinin girdiği sınav saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.

YKS AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı. Buna göre; YKS'nin son oturumu olan YDT'nin bugün 17.45'te sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevap anahtarlarının bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.

YKS soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor.

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek.


2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları
2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları

YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.


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YKS 2023 AYT soruları nasıldı?