ÖSYM AYT soru ve cevapları
Üniversiteye giriş sınavlarının ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. 2 buçuk milyondan fazla öğrencinin girdiği sınav saat 10.15'te başladı ve 180 dakika sürecek.
YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak.
YKS AYT soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ÖSYM, geçtiğimiz yıllarda sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra soruları ve cevap anahtarını paylaşmıştı. Buna göre; YKS'nin son oturumu olan YDT'nin bugün 17.45'te sona erecek olması nedeniyle, soru ve cevap anahtarlarının bu akşam saatlerinde paylaşılması bekleniyor.
YKS soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?
2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) Oturumları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları her yıl ÖSYM'nin duyurular ekranından paylaşılıyor.
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek.