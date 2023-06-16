Geçen yıl 3 milyon 243 bin 334 olan aday sayısının, bu sene 284 bin 132 fazla başvuruyla 3,5 milyonun üzerine çıktığı 2023-YKS, 17 ve 18 Haziran'da KKTC Lefkoşa dahil toplam 228 sınav merkezinde uygulanacak.

YKS TYT sınavı saat kaçta başlayacak?

YKS'nin yarın saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

AYT sınav süresi kaç dakika?

18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

2023 devlet ve vakıf üniversite kontenjanları nedir?

Devlet, vakıf ve açıköğretim üniversitelerinde toplam kontenjan 1 milyon 61 bin. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 388 bini önlisans, 465 bini lisans programlarında olmak üzere toplam 853 bin kontenjan bulunuyor.

2023 vakıf üniversite kontenjanları ne kadar?

Bu kontenjanların yüzde 79'u devlet üniversiteleri için yüzde 21'i vakıf üniversitelerine ayrıldı. 34 Yaş üstü kadınlar, depremzede adaylar ile şehit ve gazi yakınları için ayrılan ek kontenjanlar da dahil edildiğinde toplam kontenjan sayısı 1 milyon 111 bine çıkıyor. Ayrıca KKTC ve yurtdışındaki üniversitelerde de 15 bin civarında kontenjan var.

Depremzede öğrencilere ne kadar üniversite kontenjanı ayrıldı?

Deprem bölgesindeki devlet üniversitelerinde, ilave yüzde 25 kontenjan

Vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1’er burslu kontenjan ayrılması kararlaştırıldı. Böylece 21 bin 215’i devlet, 3 bin 426’sı vakıf olmak üzere toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayrıldı. Bölgede 18 üniversite var.

34 yaş ve üzeri kadın kontenjanları ne kadar?