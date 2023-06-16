AYT soru kitapçığı cevap anahtarı PDF indir
AYT sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
18 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanacak. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alacak.
AYT sınavında hangi testler yer alacak?
ÖSYM YKS 2023 AYT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) düzenlediği sınavlara ilişkin soruları ve cevapları genellikle sınavın yapıldığı gün veya sınavdan birkaç gün sonra erişime açıyor. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav oturumlarının hepsinini tamamlanmasının ardından pazar günü yayımlanması bekleniyor. Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak. ÖSYM YKS 2023 sınavına ilişkin soruları ve cevapları erişime açtığında haberimizde yer alacaktır.