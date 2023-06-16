YKS için beklenen gün geldi. Cumartesi ve Pazar gün üç oturumda yapılacak

YKS'nin ilk oturumu olan TYT. TYT'ye 3 milyon 527 bin 466 aday katılacak. Sınav, 11 bin 477 binada, 202 bin 356 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 465 bin 18 kişi görev alacak. 18 Haziran Pazar ise YKS’nin ikinci oturum olan AYT sınavı yapılacak.