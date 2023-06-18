Yabancı Dil Testi (YDT) testi kitapçığı soru ve cevapları yayınlandı mı?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT ile başladı. Dün saat 10:15'te başlayan TYT 13.00'te tamamlandı. 2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe Testinde 40, Sosyal Bilimler Testinde 20, Temel Matematik Testinde 40, Fen Bilimleri Testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi. YKS sınavının ikinci oturumunda AYT, üçüncü ve son durumunda ise YDT sınavı için adaylar ter dökecek. AYT sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
YDT sınav süresi ne kadar?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusa YDT sınavına kaç kişi girecek?
Bu yıl YDT'de İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek.
YDT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
YDT soruları ve cevaplarının bugün veya diğer günlerde açıklanması bekleniyor. YKS soruları ve cevap anahtarı yayımlandığı zaman habere eklenecek.
YKS cevap anahtarına nereden bakılacak?
YKS cevap anahtarı, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Adaylar, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr/ adresine girerek, Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapabilecekler. AİS üzerinden YKS cevap anahtarına ulaşabilecekler.
2022-YKS SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Önceki sınavlara bakıldığında erken açıklama ihtimali de bulunan ÖSYM'den gelecek açıklamalar bekleniyor.