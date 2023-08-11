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Dikey Geçiş Sınavı (DGS 2023) sonuçları erişime açıldı

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları, 16 Temmuz tarihinde lisans programlarında okuma hayaliyle sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. 2023-DGS 464 bin 281 aday katılım sağladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 DGS takvimiyle birlikte, DGS sonuçları için tarih belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılmakta. DGS, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları için önemli bir sınavdır. DGS'de başarılı olmak, adayların lisans programlarına yerleşme şanslarını artıracaktır. 2023 DGS sonuçları erişime açıldı. İşte ÖSYM 2023 DGS sonuçları sorgulama ekranı.

10:14 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2023?

DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak 2023?

2023 DGS sonuçları için heyecanlı bekleyin sona erdi. ÖSYM tarafından yakın zamanda açıklanması beklenen DGS sonuçlarının ardından, Dikey Geçiş Sınavı tercihleri öğrencilerin gündeminde olacak. Öğrenciler, üniversite sınav sonuçlarından aldıkları DGS puanlarına göre üniversite tercihlerinde bulunacak. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı?

2023 DGS sonuçları açıklandı mı?

sınav sonuç takvimine göre, 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacaktı ki öyle de oldu. 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı’nın (2023-DGS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar, DGS sınav sonuçlarına 11 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Dikey Geçiş Sınavı nedir, yılda kaç defa DGS yapılıyor?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

DGS nedir?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), ön lisans mezunu adayların, lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için ÖSYM tarafından yılda bir defa düzenlenen sınavdır.

DGS kaç oturumda yapılıyor?

DGS, iki oturumdan oluşmaktadır:

Sözel Yetenek Testi (SÖY)

Sayısal Yetenek Testi (SAYI)

SÖY testinde, Türkçe, Matematik, Coğrafya, Tarih ve Felsefe soruları sorulmaktadır. SAYI testinde ise Matematik ve Fen Bilimleri soruları sorulmaktadır.

DGS'ye kimler başvurabilir?

DGS'ye başvurabilmek için adayların,

Ön lisans diplomasına sahip olmaları,

Yabancı dil sınavı (YDS/e-YDS/YÖKDİL) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (Uluslararası Dil Sınavları) eşdeğerliği olan bir sınavdan en az 45 (D) puanı almış olmaları,

ÖSYM tarafından belirlenen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

DGS sonuçları, adayların tercih ettikleri lisans programlarına yerleştirilmeleri için ÖSYM tarafından kullanılmaktadır. DGS'ye katılan adaylar, tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilirler.

DGS, lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen ön lisans mezunları için önemli bir sınavdır. DGS'de başarılı olmak, adayların lisans programlarına yerleşme şanslarını artıracaktır.

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