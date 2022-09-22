Özgün Aralık ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilginden asgari ücret açıklaması
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Aralık ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması!

Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından asgari ücrete Aralık ayında yapılacak zam ile ilgili detaylar merak ediliyor. Asgari ücret zammında son durum merak edilirken konuyla ilgili son dakika açıklaması Vedat Bilgin'den geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda kritik açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammı belli oldu mu? Aralık ayında Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 8 bin TL olacak mı? Bakan Bilginden açıklama!
Asgari ücret 2022

Asgari ücret konusunda yılbaşında yeni gelişmeler yaşanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonların beklediği asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu ve yeni yıl öncesinde asgari ücrete bir enflasyon düzenlemesi yapılacağının mesajını verdi.

ASGARİ ÜCRET ARALIK ZAMMI NE KADAR?

Asgari ücret ne kadar olacak, merak ediliyor. Artan enflasyon nedeniyle vatandaşların üzerindeki ekonomik baskı artarken, yeni yılda asgari ücrete zam beklentisi oluştu. Vatandaşlar asgari ücret zammı konusunda yapılacak hamleleri beklerken, açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bakan Bilgin, "Temmuzda asgari ücrete zam yaptık, aralık gelecek o zaman da yapacağız. Emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız." ifadelerini kullandı. Prim gün sayısındaki farklılığın ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Bilgin, "Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Henüz asgari ücrete yapılacak zamma dair net bir açıklama yapılmazken, yeni yılda yıl sonu enflasyonuna göre bir zam oranı belirleneceği anlaşıldı.

ASGARİ ÜCRET ŞUANDA NE KADAR?

1 Temmuz'dan itibaren asgari ücret 5.500 Türk lirası olarak uygulanıyor. 1 Ocak 2023'e kadar geçerli olacak asgari ücret tutarında işverenlere 100 liralık devlet katkısı sağlanıyor.

Asgari ücrette yapılan artıştan sonra yeni tablo şu şekilde gerçekleşti:

ASGARİ ÜCRET HESABI 2022/TEMMUZ

-Brüt asgari ücret (Aylık, TL) :6.471.00

- Net asgari ücret (Aylık, TL) :5.500,35

- SGK Primi (İşçi Payı yüzde 14, TL) 905,94

- İssizlik Sigortası Primi (İşçi Payı yüzde 1, TL) 64,71

- SGK Primi (İşveren Payı yüzde 15,5, TL) 1.003,01

- İssizlik Sigorta Primi (İşveren Payı yüzde 2, TL) 129,42

- İşveren maliyeti (5 puan prim teşviği ile, TL) 7.603,43

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