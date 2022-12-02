Yeni asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca vatandaşın beklediği zamda en önemli adım atılırken arama motorlarında araştırılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İlk toplantı ne zaman? 2023 yeni asgari ücret ne kadar olacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Diğer toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

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YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Asgari ücret zammının aralık ayının son haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

2023 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI HANGİ TARİHTE AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret, 16 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan dördüncü ve son toplantının ardından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenen asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50,5 oranında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan %50,5'lik zammın ardından1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olarak brüt 6 bin 471 TL, net 5 bin 500,35 TL olarak belirlendi. Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık yüzde 30 oranında artış yapıldı.

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2022 yılı için yapılacak zammı belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz sene ilk toplantısını 1 Aralık'ta gerçekleştirmiş ve yeni asgari ücret 16 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu sene ise, 2023 yılı için ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 6-7-8 Aralık tarihleri arasında yapacağı tahmin ediliyor. Ancak 2023 asgari ücretin tam olarak ne zaman belli olacağı bilinmiyor.

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Sene sonu enflasyon oranının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklentisi doğrultusunda gelmesi durumunda 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olacağı öngörülürken 2023 yılında da asgari ücrete 2022 yılında yapıldığı miktarda yani yüzde 80 zam yapılması halinde 2023 yılı yeni asgari ücret 9 bin 900 liraya yükselmiş olacak.

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2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2022 asgari ücret