Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 3,54 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 85,51'e yükseldi. Asgari ücret zammında kritik öneme sahip enflasyon rakamlarının açıklanmaya devam edilmesiyle birlikte 2023'ün ücretinin ne olacağı da araştırılıyor. Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, 2023 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

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Asgari ücrette zam belli oldu mu?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 2023 asgari ücrete ilişkin olarak “Resmi rakam söyleyemem, ilk toplantı bugün yapılacak. iş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?

Sabah gazetesinin haberine göre, emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltileceği belirtildi.

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Asgari ücret ile ilgili de hesaplamalar yapıldığı belirtilen haberde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı iddia edildi.

AK Parti’den yeni asgari ücret ve EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasıyla ilgili, "2023'ün başında bütün bu meselelerin hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız." dedi. Akbaşoğlu, yeni asgari ücretle ilgili de açıklamada bulundu.

EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Taşerondan 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız kapsam dışında kalmıştı. Onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar, mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu.

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Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023’ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız.” Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

EYT’de emeklilik formülü nasıl olacak?

EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, “Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım” dedi.

Akbaşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile istişare halinde olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

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EYT konusu, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza da sorulmuştu. Kendisi de bu konuların ardı ardına çözümleneceği müjdesini paylaştı. Herkes müsterih olsun, Allah’ın izniyle ne söz verdiysek yerine getirdik, getiriyoruz. Toplumun bütün sorunlarını çözme merci AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Bu konuda kimsenin en ufak tereddüdü olmasın. Toplumun beklentilerini karşılayacak adımlar atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

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