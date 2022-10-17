Özgün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 yılı bütçemizde refah katkısı 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmakta
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 2023 yılı bütçemizde refah katkısı 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmakta

2023 Bütçe takvimi belli oldu. 2023 yılı bütçe görüşmelerinin aralık ayı ortasına kadar devam edeceği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmek üzere her gün saat 10.00’dan itibaren bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı, yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir." dedi. Peki 2023 bütçesi ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 bütçesi ne kadar, sosyal harcamalar, refah katkısı, tarıma ayrılan kaynak kaç TL?
2023 bütçe dağılımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2023 yılı bütçe verilerine ilişki açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay, "Enerji arz güvenliği çerçevesinde kaynak çeşitliliğine ve kapasite artırımına özel önem veriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizin doğalgaz üssü haline gelebileceği yönünde Türk Akım projesine desteğini açıklayarak ülkemizin enerji arzı konusunda kilit nokta olabileceğini işaret etti."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Vatandaşlarımızın daha ucuz elektrik ve doğalgaz kullanabilmeleri için doğalgazda yüzde 80 oranında, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 oranında sübvansiyon uygulanmaktadır. Her 100 liralık faturanın 80 lirasını biz üstleniyoruz. Enerji sübvansiyonlarının 2023 yılı bütçesine yükü 600 milyar lira seviyesindedir." dedi.

2023 bütçesi dağılımı

Fuat Oktay: "Sosyal devlet ilkesi gereği toplum kesimlerine 2023 yılı bütçemizde sağladığımız refah katkısı, yaklaşık 1 trilyon 200 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu tutar bütçenin yaklaşık yüzde 27’sine tekabül etmektedir. 2023 yılı bütçemizde sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 2002 yılındaki 1,6 milyar seviyesinden 258,4 milyar liraya çıkardık. 2023 yılında bütçemizden tarıma 142,9 milyar lira kaynak ayırdık.

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