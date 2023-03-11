|
Reklam
Reklam
Özgün

Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK'dan kritik açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, milletvekili genel seçimi ve cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi aşamalarla, nasıl gerçekleşecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

08:46 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Seçim 2. tur

Seçim 2. tur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararını imzalamasının ardından YSK Başkanı YSK Başkanı Ahmet Yener'den de açıklama geldi.

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararını imzaladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin açıklamaları şu şekilde: "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum. Buna göre; 2 ay sonraki ilk pazar günü milletimiz cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Seçimlerin yenilenmesi kararı ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ 2. TURA KALIRSA NE ZAMAN YAPILACAK?

TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra YSK Başkanı Ahmet Yener, basın mensuplarına açıklama yaptı. Yener, "Yüksek Seçim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Anayasa uyarınca, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yener, kamu görevlilerinin istifasına ilişkin ise "2023 seçim tarihinde yapılacak olan süreç bugün başlamış olup 16 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine hayırlı olsun." dedi.



#seçim
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#seçim 2.tur
#seçim ikinci tur
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
قبل٪ s
default-profile-img
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? YSK'dan kritik açıklama!
KADEM New York'ta 'ısrarlı takip' ve 'dijital taciz' konusunda verilen mücadeleyi anlattı
Fitch küresel ekonomiye ilişkin 2023 büyüme tahminini yükseltti
Peru'da yoğun yağış: Seller altı can aldı
Moody's iflas eden Silikon Vadisi Bankasının kredi notunu düşürdü
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.