Doğum yardımı 2023
Asgari ücret rakamının 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesinin ardından anne ödemeleri gündem oldu. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi. Peki, 2023 doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği ne kadar?
2023 DOĞUM YARDIMI PARASI NE KADAR OLDU?
RAPOR, İZ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ PARASI HESAPLAMA 2023
Doğum izin gün sayısı, doğumdan önce 8 hafta yani 56 gün, doğumdan sonra da 56 olmak üzere 112 gündür. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz vs.) durumu varsa doğum incesi izne fazladan 2 hafta (14 gün) olmak üzere en fazla 126 gün olmaktadır. 126 günden fazla girerseniz sistemimiz 126 gün üzerinden hesap yapacaktır.
DOĞUM PARASINI KİMLER ALABİLİR?
SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş görmezlik ödemesi yapılıyor. Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:
-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.
-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.
-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.