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2023 SGK doğum parası ne kadar?

2023 yılında sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışanlara çeşitli destek ödemeleri sürdürüyor. Asgari ücrette yaşanan artışla birlikte bu ödemelerde de büyük artış oldu. Kadınlara sağlanan destek ödemeleri neredeyse iki katına kadar yükseldi. SGK'lı çalışan ve doğum yapan kadınların Sosyal Güvenlik Kurumu, emzirme ödeneği ve iş göremezlik raporu ile birlikte ödemesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

15:32 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Doğum yardımı 2023

Doğum yardımı 2023

Asgari ücret rakamının 2023 yılı için brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlenmesinin ardından anne ödemeleri gündem oldu. Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin de ücreti güncellendi. Peki, 2023 doğum (rapor) parası, çocuk yardımı ve emzirme ödeneği ne kadar?

2023 DOĞUM YARDIMI PARASI NE KADAR OLDU?

RAPOR, İŞ GÖRMEZLİK PARASI;
doğum öncesi ve sonrası toplam kullanılan 112 günlük (16 hafta) izin süresi üzerinden hesaplanıyor. İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor. Paranın yatıp yatmadığı ‘turkiye.gov.tr’ den kontrol edilebiliyor. Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor. Ya da başvuru yapan kişiler tarafından PTT şubelerine gidilerek çekiliyor.
DOĞUM YARDIMI:
Annelere çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum parası da veriliyor. İlk çocuk için 300, ikinci için 400, üçüncü ve sonrakilere de 600 lira ödeniyor. Bunun için en yakın kaymakamlığa başvurmak yeterli, Çocuğun doğum belgelerini de yanınızda götürmeyi unutmayın.
EMZİRME ÖDENEĞİ:
Emzirme ödeneği almak için de kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl bu ödenek yeniden belirleniyor. 2022'de tutar 316 liraydı, bu yıl için henüz rakam belli değil. Kadın çalışmıyorsa sigortalı eşine bu para ödeniyor.
ÇOKLU DOĞUM YARDIMI:
En fazla 24 ay verilen ‘Çoklu Doğum Yardım Programı’ ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğum yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, 0-2 yaş aralığında çocuk başına 2 yıl boyunca aylık 150 lira ödeme yapılıyor. Hanedeki kişi başına gelir şartı, 2022 yılı için 1.416 lira oldu.

RAPOR, İZ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ PARASI HESAPLAMA 2023

Doğum izin gün sayısı, doğumdan önce 8 hafta yani 56 gün, doğumdan sonra da 56 olmak üzere 112 gündür. Çoğul gebelik (ikiz, üçüz vs.) durumu varsa doğum incesi izne fazladan 2 hafta (14 gün) olmak üzere en fazla 126 gün olmaktadır. 126 günden fazla girerseniz sistemimiz 126 gün üzerinden hesap yapacaktır.

DOĞUM PARASINI KİMLER ALABİLİR?

SSK'lı çalışan kadınlara doğum yardımı adı altında izin döneminde iş görmezlik ödemesi yapılıyor. Yeni annenin doğum parasını alabilmesi için bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar şöyle:

-Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün sigorta primi yatırılmış olmalı. Doğum izni başlamadan önce işten ayrılanlar bu ödeneği alamıyor.

-Kadının işyerindeki sigortalılık halinin devam etmesi gerekiyor. Rapor süresince yani 112 gün içinde işyerinde çalışmamak şart.

-Kadın çalışan, doktordan alacağı raporu işyerine teslim etmeli. Diğer işlemler işyeri tarafından yapılıyor.



#doğum parası
#2023 doğum ücreti
#doğum yardımı
#emzirme ödeneği
#çocuk yardımı
27 dakika önce
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2023 SGK doğum parası ne kadar?
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