Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

Dul ve yetim maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm emeklilerin maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulanacağını duyurdu. Böylece dul ve yetim aylığı alanların maaşları da Ocak 2023’te yüzde 30 artırılmış oldu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti’nin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Degişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifle, memur ve memur emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacak, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılacak, asgari ücret müşteri desteğinin 100 liradan 400 liraya yükseltilecek. Teklifin etki analizine göre 2 milyon 721 bin emeklinin yararlanacağı, en düşük emekli maaşının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasının maliyeti 21,9 milyar lira; 13, 9 milyon emeklinin aylıklarındaki yüzde 30'luk artışın maliyetiyse 131,5 milyar lira olacak.

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Dul yetim maaşı

Dul ve yetim aylığı 5 bin 500 TL mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, dul ve yetim aylıklarının da 5 bin 500 lira olup olmayacağı konusuna açıklık getirerek, şunları söyledi: "10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi vefat ettiği taktirde hak sahipleri var. Hak sahipliklerine göre maaşın yüzde 100’ü dağıtılabiliyor. Veya minimum yüzde 75’i dağıtılabiliyor. Eğer sadece eş varsa eş 7 bin 500 lira alabiliyor.

Çocuklar varsa çocuklar bunun yüzde 25’lik kısmını alabiliyor. O zaman eş yüzde 50’sini alıyor, çocuklar yüzde 25’ini alıyor. Yüzde 75’i gene gitmiş oluyor. Ana ve baba varsa anaya yüzde 12,5 ve babaya da yüzde 12,5 olmak üzere yüzde 100’e tamamlanmış oluyor.

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Bugünkü var olan bir kural değil, yıllardır var olan bir kural. Şimdi eğer kişi en düşük emekli maaşı alırken vefat ettiği taktirde bunun yüzde 75’ini alacak. Varsa çocukları varsa, bu değişmeyecek zaten bu iş. Tek eş varsa 4 bin 125 lira en düşük emekli aylığını alacak. Diyelim ki ana ve baba var. Bu 5 bin 500 liradan yüzde 25’ini çıkardığımız taktirde onlar da ikiye bölünecek. 1375 lirayı da ikiye bölecek. Anneye 700 küsür, babaya da 700 küsür lira verilerek 5 bin 500 liraya tamamlanmış olacak."

En düşük dul ve yetim aylığı ne kadar?

Bu kapsamda 2023 yılında; yüzde 25 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 1.430 liraya yükselmiş oldu. En yüksek aylık da 13 bin liraya çıkmış oldu. Yeni zamla birlikte dul ve yetim maaşı alanların ek ödemeleri de artırıldı.

Yetim aylığı nedir?

Çocuklara, anne-babaları dolayısıyla ödenen ölüm aylığına “yetim aylığı” da denilmektedir. Kanuna göre kız ve erkek çocuklarına, anne-babalarından olan hak sahipliği nedeniyle aylık bağlanması için farklı şartların varlığı gerekmektedir.

Dul maaşı alma şartları neler?

Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

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Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.

Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.

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