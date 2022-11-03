2023 IMEI kayıt ücretleri ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda 6 bin TL’yi geçecek olan söz konusu IMEI kayıt harcı tutarı 2022’de 2 bin 732 lira 40 kuruş olarak uygulanıyordu. 2020’de 1838 TL olan rakam, 2018’de 500 TL, 2016’da 138 TL, 2014’te 119 TL ve 2012 yılında ise 100 TL idi.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

TELEFONUN IMEI KAYITLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim? Cihazın kayıtlı olup olmadığı; e-Devlet kapısı üzerinden ( BURAYA TIKLAYIN) veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranarak öğrenilebilmektedir.

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