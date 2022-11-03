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2023 IMEI kayıt ücretleri ne kadar?

Uluslararası Mobil Cihaz Kodu olarak bilinen IMEI kayıt ücretleri 2023 yılı ile birlikte 6 bin 91.33’ye çıkacak. Yurtdışından alınan telefonları Türkiye’de kullanmak isteyen vatandaşlar bu ücreti ödeyerek kullanım iznine sahip olacak. 2012'de 100 TL olan tutar, 11 yılda yüzde 5 bin 991 artmış olacak. Peki IMEI sorgulama nasıl yapılır? Telefonun IMEI kayıtlı olup olmadığı nasıl anlaşılır? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 IMEI kayıt ücretleri ne kadar?
IMEI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni yılda 6 bin TL’yi geçecek olan söz konusu IMEI kayıt harcı tutarı 2022’de 2 bin 732 lira 40 kuruş olarak uygulanıyordu. 2020’de 1838 TL olan rakam, 2018’de 500 TL, 2016’da 138 TL, 2014’te 119 TL ve 2012 yılında ise 100 TL idi.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI numaranızı, cihazınızın numara çevirme ekranına *#06# yazarak öğrenebilirsiniz.

TELEFONUN IMEI KAYITLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kayıt başvurusundan sonra cihazın kayıt edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim? Cihazın kayıtlı olup olmadığı; e-Devlet kapısı üzerinden ( BURAYA TIKLAYIN) veya BTK Bilgi ve İhbar Merkezi (Tüketici İletişim Merkezi-120) aranarak öğrenilebilmektedir.

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