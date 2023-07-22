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KYK burs/ kredi ve yurt başvuruları için geri sayım! 2023 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 20 Temmuz'da açıklanırken adayların tercih süreci ise 27 Temmuz itibarıyla başlayacak. 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan tercih sürecinin ardından KYK burs- kredi ve yurt başvuruları öğrencilerin gündeminde yer alacak. Yerleştirme işlemlerinin ardından öğrenciler okuyacakları bölgedeki KYK yurtlar için başvuru işlemlerine başlayacak. KYK yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

08:31 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
KYK

KYK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı. Üniversiteli adaylarının gözü şimdi KYK'dan yapılacak burs/kredi ve yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. KYK burs/kredi ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

2023 KYK ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS KREDİ/BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL



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