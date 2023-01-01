Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir programda, 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını açıkladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayında açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.