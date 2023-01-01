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Bakan Mahmut Özer’den 2023 öğretmen atamalarına ilişkin flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda 1 tane olacak şekilde planlıyoruz." dedi.

11:53 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den öğretmen ataması açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı bir programda, 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını açıkladı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Akran Zorbalığını Önlemede Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayında açıklamalarda bulundu.

Yüzlerce öğretmen adayınca beklenen atama takvimi merakla beklenirken Milli Eğitim Bakanı'ndan bir açıklama geldi. 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili konuşan Bakan Özer, rehber öğretmenlere her okulda en az bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planladıklarını duyurdu.



#öğretmen ataması
#2023 öğretmen atamaları
#mahmut özer
#rehber öğretmen ataması
1 saat önce
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Bakan Mahmut Özer’den 2023 öğretmen atamalarına ilişkin flaş açıklama
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