Bu sene bayram, hafta sonuna denk geliyor ve arefe günü ise perşembe günü olacak. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde ikinci ara tatil de 17 Nisan günü başlıyor olacak. Peki, 2023 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile bayram tatili birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

20 Nisan Perşembe günü 2023 Ramazan ayının son günü yani arife günü olarak Diyanet Takvimi'nde yer aldı. 21 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. Üç gün sürecek bayram 23 Nisan Pazar günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ ÖNCESİNDE OKULLAR TATİL OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullarda ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Ramazan Bayramı tatili öncesinde okullar ara tatil nedeniyle kapanacak. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri Ramazan Bayramı sonrasında 24 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

RAMAZAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı tatil günleri Ramazan Bayramı arife gününde başlar. Arife günü yarım gün resmi tatil uygulanacak. Ardından 21 Nisan Cuma günü yani bayramın birinci günü de resmi tatil olacak. 22 Nisan ve 23 Nisan günleri de tatil olacak. Ancak Cumartesi Pazar zaten resmi tatil olduğu için ek bir tatil uygulamasına gidilmeyecek.







