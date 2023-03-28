23 Mart Perşembe günü Ramazan ayının başlamasıyla birlikte gözler bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi’ne çevrildi. Kur'an-ı Kerim'in Cebrail (s.a) meleği ile Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) indirildiği bu gecede yapılacak tüm ibadetler diğer günlerde yapılan ibadetlerden kat ve kat daha faziletlidir. Bu sene Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi’nde ne oldu, bu gece neden bin aydan daha hayırlıdır? Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılır?