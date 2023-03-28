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Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

Arefe günü için geri sayım başladı. 2023 arefe tarihleri Diyanet tarafından açıklandı. Takvime göre, Ramazan Bayramı'nın arefesi nisan ayında yapılacak. Ardından bayram için hazırlıklar yapılacak. Peki arefe hangi güne denk geliyor? 2023 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte Ramazan Bayramı arefe tarihi.

18:12 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Arefe ne zaman?

Arefe ne zaman?

İslam alemi Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlanıyor. Müslümanların iki büyük bayramından biri olan Ramazan Bayramı kısaca bayramın müjdecisi olarak tanımlanabilir. Peki bu sene Arefe günü ne zaman? İşte 2023 Diyanet Arefe günü tarihi.

2023 Arefe hangi güne denk geliyor?

Ramazan Bayramı tatili bu yıl hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak. Çalışanlar 20 Nisan Perşembe günü arife olması nedeniyle yarım gün tatil yapacak.

Arefe günü

Arefe nedir, ne anlama geliyor?

Asıl olarak; Kurban Bayramından bir gün öncesine mahsus olan Arefe tabiri, Türkçe'de Ramazan Bayramı'ndan bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Arefe, Bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

Arife sözcüğü en geç 1400’lü yıllarda Arapça “arafat” (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen “geleceği haber verme” anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük “Arefe” haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır. Arife sözcüğünün Türkçede “herhangi bir şeyden önceki gün” anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün?

Diyanet İşleri Bakanlığı'nın 2023 takvimine göre, Ramazan ayının son günü olan 20 Nisan, arife günü olarak idrak edilecek. 21 Nisan Cuma günü başlayan bayram, 23 Nisan Pazar günü sona erecek.



#Ramazan bayramı
#arefe günü
#ramazan
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