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Ramazan bayramı 2025 ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan bayramı 2025 ne zaman, Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

12:0228/02/2025, Cuma
G: 28/02/2025, Cuma
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Ramazan bayramı
Ramazan bayramı

Ramazan Bayramı tarihleri, Diyanet Dini Günler Takvimine göre netlik kazandı. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamaya göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü olan 29 Mart akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenler Ramazan Bayramı tatili tarihlerine çevrildi. Ramazan bayramı ne zaman? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tatili tarihleri...

2024-2025 eğitim öğretim döneminde ikinci ara tatil de 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlıyor olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile bayram tatili birleşti mi?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Arefeyle birlikte toplamda 3.5 gün Ramazan Bayramı tatili olacak. Arefe ve birinci günü hafta sonuna denk gelirken 2 ve 3'üncü günleri Pazartesi ve Salı günlerini kapsayacak.

NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi başladı.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.


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