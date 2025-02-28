2024-2025 eğitim öğretim döneminde ikinci ara tatil de 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlıyor olacak. Peki, 2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek, ara tatil ile bayram tatili birleşti mi?

Ramazan Bayramı, resmi tatil olduğu için kamu kurumları, bankalar, okullar ve üniversiteler kapalı olacak. Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 (üç) gün sürecek.