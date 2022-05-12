2023 seçimlerine hangi partiler girebilecek? YSK seçime girecek partileri açıkladı!

Yüksek Seçim Kurulu’nun 10 Mayıs tarihli kararına göre seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partiler açıklandı. İşte seçime girebilecek 27 siyasi partinin listesi...

2023 SE.İMLERİNE HANGİ SİYASİ PARTİLER GİRECEK?

2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçime 1 yıl kala siyasi partiler de örgütlenmelerini ve seçime girmek için gerekli şartları yerine getirmeye çalışıyor.

YSK'nın oy birliği ile aldığı kararlar sonrasında partilerin "seçime girme yeterliliği" konusunda karar veriliyor. Örgütlü il sayısı ve büyük kongre yapmak gibi şartları karşılayan partiler seçime girme yeterliliğine sahip oluyorlar.

2022 Mayıs ayı itibariyle 2023 Haziran ayında yapılacak genel seçimler için seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu.

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Seçime girecek partilerin listesi şöyle;

Adalet Partisi, AK Parti, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi.