Sivas Seçim Sonuçları
2023 Sivas Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
14 Mayıs Sivas İttifak Seçim Oy Oranları
14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimlerde "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek. Sivas İttifak oy oranları seçim sonuçlarının açıklanması ile yenisafak.com'da olacak.
2023 Sivas AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti Oy Oranları
14 Mayıs 2023 seçim günü saat 20.00’den sonra ise tüm basın yayın ve dijital medya üzerinden yayınlar serbest olacak. Bu verilere göre, 14 Mayıs 2023 İç Anadolu Bölgesi 2023 Sivas AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol ve Diğer Parti oy oranları bu sayfadan anbean açıklanacak.
Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları 2023
Sivas Milletvekilleri Listesi
AK PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Abdullah Güler
2- Hakan Aksu
3- Rukiye Toy
4- Rüstem Yüce
5- Serdar Öksüm
CHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Ulaş Karasu
2- Serdar İnce
3- Servecan Kaya
4- Lütfi Görkem
5- Bahattin Yavuz
İYİ PARTİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Celal Dağgez
2- Ahmet Bozdoğan
3- Serap Bozpolat Ayan
4- Merve Yıldız Yaray
5- Tolga Say
MHP SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1-Ahmet Özyürek
2-İlker İpek
3-Kenan Çarboğa
4-Murat Sevinç
5-Bahadır Gökmen
MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Mustafa Saçlı
2- Enes Bahşi
3- Fatih Büyükyağmur
4- Ahmet Selim Bıyık
5- Uğur Turan
Sivas Hakkında
Sivas İç Anadolu'nun doğusunda yer alan, Anadolu'daki tarihi İpek Yolu güzergahlarının kesiştiği bir yerde konumlanmış ve ünlü Kral Yolunun da geçtiği büyük bir ilimizdir. Sivas tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, kaplıcaları ile turistlere ilginç tatil olanakları sunmaktadır.
Yazılı kaynaklara göre, M.Ö.2000 başlarında Hititler Döneminde önemli yerleşim yeri olmuştur. Daha sonra Frig, Lidya, Asur, Roma, Bizans, Selçuklu, Danişment, ilhanlı, Eretna ve Osmanlı hakimiyetlerini yaşamıştır.
4 Eylül 1919'da Ulu Önder Atatürk'ün Başkanlığında toplanan Sivas Kongresi'nde önemli kararlar alınarak, Türkiye Cumhuriyetinin temeli atılmış ve Sivas Şehri Türk tarihinde büyük önem kazanmıştır.
Sivas ilinin ilçeleri; Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Geremek, Gölova, Gürün, Hafik, İmralı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara'dır.