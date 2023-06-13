65 yaş aylığı ne kadar?
2023 yaşlılık maaşı ücreti, asgari ücrete gelen yeni zam sonrasında artmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak. Asgari ücret zammı sonrası değişen ücretler arasıda 65 yaş maaşı da yer alacak.
2023 yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar?
2022'de 1.684 TL olarak verilen 65 yaş aylığı yeni 2023 Ocak'ta asgari ücrete yapılan zam sonrası 2 bin 604 TL'ye yükselmişti. Asgari ücrete gelecek olan zammın yanında etkileyeceği birçok alanda da maaş ve ödemeler yükselecek. Staj ücreti, işsizlik maaşı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı tavanı, GSS primi gibi kalemlerde asgari ücrete gelen maaş oranında artış olacak.
65 yaş aylığına ne kadar zam gelecek?
65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 2604 lira olarak ödeniyor. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 65 yaş aylığı 3385 liraya, yüzde 40 zam gelirse 3645 liraya, yüzde 50 zam gelirse 3906 liraya yükselmesi bekleniyor.
65 yaş aylığı zamlı ne zaman yatacak?
Memurlar 15 Ocak'ta, SSK ve Bağkur emeklileri 18'inden sonra maaş günlerinde zamlı ücretlerini alacak. Bütün sosyal yardımlar da bu ay zamlı yatacak.
65 yaş maaşına kimler başvurabilir?
- 1. 65 yaşını doldurmuş olan,
- 2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,
- 3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,
- 4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.
65 yaş üstü maaşı kaç ayda bir alınır?
Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.
Evi olan 65 yaş aylığı alabilir mi?
Evet, alabilirler. Vatandaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına müracaat etmelidir.
Karı koca 65 yaş aylığı alabilir mi?
Eşlerden her ikisi de 65 yaşını doldurmuşsa, ikisi de ayrı ayrı yaşlı aylığı alabilir.