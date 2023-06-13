Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce müjdeyi vermişti. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına zam yapılacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olması için refah payı ve enflasyon farkı gibi iyileştirmeler yapılacak. Milyonlarca memur ve emekli, "Emekli maaşları ne kadar olacak, memur zam oranı ne kadar, son enflasyona göre 2023 Temmuz memur zammı ne olur” gibi sorular da sorulmaya devam ediyor. TÜİK, ocak-mayıs dönemini kapsayan 5 aylık enflasyonu yüzde 15.26 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar ile emeklileri açısından yüzde 7.26’lık enflasyon farkı oluşmuş durumda. Peki temmuz memur maaş zammı enflasyon farkı ne kadar? İşte öğretmen, doktor, hemşire maaşlarına gelecek zamlar.