Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari ücret toplantısı, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yapılacak olan asgari ücret zammı toplantıları dün itibariyle başladı. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta gerçekleşti. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu.

İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

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Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 Bütçe görüşmelerinde yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücret zammında emekçilerin yanında yer alacaklarını ifade etti.

TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.