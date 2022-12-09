Özgün Asgari ücrette 2 toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı gerçekleşti. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yaptı. Asgari ücretli yeni net asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik çalışmaları yakından takip ederken, TÜRK – İŞ Başkanı Ergün Atalay pazarlığı 7.785 lira üzerinden başlatacaklarını ifade etti. Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI: Asgari ücrette 2. toplantı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Asgari ücret toplantısı

Asgari ücret toplantısı, milyonlarca işçi ve işveren tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yapılacak olan asgari ücret zammı toplantıları dün itibariyle başladı. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 7 Aralık'ta gerçekleşti. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belli oldu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret ile ilgili açıklamasında "Asgari ücret tespit komisyonunun takvimi belli oldu.

İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'da, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'da yapılacak." ifadelerini kullandı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14 Aralık'ta yapacak.

Üçüncü toplantının ise 21 Aralık tarihinde gerçekleşmesi ve ardından asgari ücrette yeni rakamın açıklanması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 Bütçe görüşmelerinde yeni asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, asgari ücret zammında emekçilerin yanında yer alacaklarını ifade etti.

TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

Altı yıl sonra yeniden göründü

Altı yıl sonra yeniden göründü

Baraj seviyesi azalınca ortaya çıktı.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Enver Ayseverden Selvi Kılıçdaroğlunun uyuya kaldığı görüntüleriyle alakalı dikkat çeken açıklama: Görüntüleri ekrana getiren Tuncay Özkan

​AK Parti'li Zengin: 336 vekilin imzaladığı teklifi birazdan sunacağız.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

Rusya ve ABD temsilcileri bugün bir araya gelecek.

Otobanda dehşete düşüren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.