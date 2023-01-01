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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek filan kura çekimi ne zaman yapılacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında sona gelindi! Çeyrek finale kalan takımlar da bir bir netleşmiş oluyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekim tarihi de merak kazandı. Peki, 2023 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...
8:40 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçları sürmeye devam ederken sorgulanmaya başladı. Son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Son 16 turu maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL maç ZAMAN?

Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.

İRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2023?

Son 16 karşılaşmaları tamamlanıyor ve çeyrek finalin adı da belli oluyor. Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekimi ise ocak ayında olacak. Son 16 turu 19 Ocak'ta son buluyor. Hemen ardından kura çekimi yapılmış olacak.

YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor

Antalyaspor 0-2 Kayserispor

Alanyaspor 1-2 Galatasaray

Bu sonuçların ardından Sivasspor, Kayserispor ve Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.

#Ziraat Türkiye Kupası
#ziraat türkiye kupası çeyrek final
#zraat türkiye kupası kura çekimi
1 saat önce
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek filan kura çekimi ne zaman yapılacak?
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