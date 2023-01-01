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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçları sürmeye devam ederken sorgulanmaya başladı. Son 16 turunda Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray adını çeyrek finale yazdırdı. Son 16 turu maçları bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman?
Çeyrek final kura çekimi, son 16 turu maçlarının tamamlanmasıyla birlikte Ocak 2023'te yapılacak. Karşılaşmalar ise 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek final müsabakaları, tek maç usulüne göre yapılacak.
Son 16 karşılaşmaları tamamlanıyor ve çeyrek finalin adı da belli oluyor. Tek maç usulüne göre yapılacak çeyrek final kura çekimi ise ocak ayında olacak. Son 16 turu 19 Ocak'ta son buluyor. Hemen ardından kura çekimi yapılmış olacak.
Yarı final kura çekimi de Ocak 2023'te gerçekleştirilecek. İki maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final maçında birinci maçlar 4-6 Nisan 2023'te, ikinci maçlar ise 25-27 Nisan 2023'te oynanacak.
2022-2023 Ziraat Türkiye Kupası'nın finali 1 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.
Sivasspor 3-0 Karacabey Birlikspor
Antalyaspor 0-2 Kayserispor
Alanyaspor 1-2 Galatasaray
Bu sonuçların ardından Sivasspor, Kayserispor ve Galatasaray Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırmayı garantiledi.