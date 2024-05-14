|
Özgün

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) takvimi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig’de yeni sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin tarihi duyurdu. Buna göre TFF 2024-2025 sezonu 2. Lig 1 Eylül'de başlayacak. Peki Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Trendyol Süper Lig Sezon Planlaması.

16:30 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 16:40 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
2024-2025 Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig sezonu ne zaman başlacak?
2024-2025 Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig sezonu ne zaman başlacak?

Futbolda 2024-2025 sezonu için geri sayım sürerken,Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) 2024-2025 sezonu başlama takvimini duyurdu.

2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20-23 Aralık 2024'te oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

İkinci yarı ise 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

2024-2025 sezonu 1. Lig ne zaman başlıyor?

Trendyol 1. Lig'de sezon 9-12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20-23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek.

İkinci yarı 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Lig'de 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

2024-2025 sezonu TFF 2. Lig ne zaman başlayacak?

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde tamamlanacak. TFF 2. Lig'de 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi yapılacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

2024 - 2025 SEZONU TRENDYOL SÜPER LİG SEZON PLANLAMASI

2024 - 2025 SEZONUTRENDYOL 1. LİG SEZON PLANLAMASI

2024 - 2025 SEZONUTFF 2. LİG SEZON PLANLAMASI

#Trendyol Süper Lig
#Trendyol 1. Lig
#TFF
#TFF 2. Lig yeni sezonu
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 düşük faizli kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?