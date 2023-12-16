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Ehliyet, kurs ve sürücü belgesi harç ücretleri 2024

2024 ehliyet fiyatları ne kadar olacak merak ediliyor. Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti de artacak. 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak ve ehliyet kursu ve harç ücretleri ne kadar sorularına yanıt aranıyor. Ehliyet alma maliyetinin ocak ayından sonra 2 katına çıkması bekleniyor. Peki, 2024 Ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Ehliyet kursu ve kurs ve sürücü belgesi ücretleri ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

15:47 - 16/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:35 - 16/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ehliyet fiyatları
Ehliyet fiyatları

Sürücü belgesi veya ehliyet karayolunda motorlu veya motorsuz taşıtların kişiler tarafından kullanabilmesine olanak sağlayan resmi belgedir. Ehliyet fiyatları yıllara göre değişiklik gösterir. Kimlik işlevi görebilen ehliyetler sınıflarına göre ayrılır. Günümüzde kullanılan otomobiller için B sınıfı ehliyet geçerlidir. Ehliyet alınabilmesi sürücü kursuna gidilerek belge alınmalıdır. 2023 yılında ehliyet fiyatları, sürücü kursu fiyatları, sürücü belgesi harç ve sınav ücretleri haberimizde.

EHLİYET ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

2023 yılı başında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine zam gelmişti. Ehliyet harç ücretleri, vergi ve harçlara yapılan yüzde 50'lik zamdan muaf tutuldu.

2024 EHLİYET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre, ehliyet almak isteyen sürücü adayları sürücü kurslarına ortalama 7 bin 500ödüyor. Bu fiyat, ehliyet harcıyla beraber 10 bin lirayı bulurken 2024 yılında bu ücretin 20 bin lirayı aşması bekleniyor.

Sürücü kursu sahibi Ali Toz, ehliyet almanın daha da zorlaşacağını dile getirdi. Toz, "Bu sene ehliyet kart parası alınırken yatırılan para 3 bin 260 lira." dedi. Toz, kursların gelecek sene 20 bin liranın üzerine çıkacağını dile getirdi. Ehliyet kurslarının ücretleri, valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sürücü kursları tarafından belirleniyor. Kurs ücretleri illere göre farklılık gösterebiliyor.

EHLİYET KURSU VE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni yılda A sınıfı sürücü belgesi harcı 1308 liraya yükselecek. Bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 3 bin 945 lira olarak uygulanacak.



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#sürücü kursu
#2024 ehliyet ücreti
#sürücü belgesi
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