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2024 Temmuz kıdem tazminatı tavanı güncel fiyatı belli oldu mu?

Kıdem tazminatı tavanı, her yıl Temmuz ayında memur maaş zam oranlarına göre güncellenir. 2024 yılı Temmuz ayı için kıdem tazminatı tavanı açıklanan enflasyon rakamları sonrası netlik kazandı. Peki, 2024 kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, belli oldu mu?

10:15 - 3/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 10:15 - 3/07/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?
Kıdem tazminatı tavanı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde yüzde 1,64, yıllık yüzde 71,60 arttı. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte kıdem tazminatı tavanı da belirlendi. İşte, 2024 Temmuz güncel kıdem tazminatı...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı 3 Temmuz'da belli oldu. Kıdem tazminatı tavanı, 3 Temmuz'da memur ve emeklilerin zam oranıyla netleşti. Zam oranı ile birlikte kıdem tazminatı tavanı da değişti.

KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Ocak-haziran döneminde kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olarak uygulandı. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları da netleşti.

Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu:

6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46

6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL BELİRLENİR?

Kıdem tazminatı tavan oranı memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek. Nihai rakam 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Genelgesi ile belli olacak.



#kıdem tazminatı
#2024 kıdem tazminatı tavanı
#memur zammı
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2024 Temmuz kıdem tazminatı tavanı güncel fiyatı belli oldu mu?